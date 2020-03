Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması

Kocasinan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kamu alanlarında başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını cadde ve sokaklar başta olmak üzere geniş bir alana yaydı. Çalışmaları titizlikle takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi için her türlü dezenfekte ve hijyen çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında olayın ilk duyulduğu andan itibaren bütün imkanları seferber ettiklerini ve her türlü tedbirleri en üst seviyede aldıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için yapılması gereken ne varsa fazlasıyla yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan biri olan ve en önem verilmesi gereken dezenfekte ve hijyen temizliği doğrultusunda bölgemizde bulunan kamu alanları başta olmak üzere aşama aşama her yerde çalışmalarımızı genişletiyoruz. Bilindiği üzere 4 yıldır okul ve camilerde başlatmış olduğumuz hijyen temizliği tecrübemizin bu süreçte oldukça faydasını gördük. Bölgemizde bulunan tüm kamu alanlarını hijyen temizliğini yaparak dezenfekte ettik. Farklı kurumlardan bize gelen talepleri vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda periyodik olarak devam ettiriyoruz. Bununla birlikte cadde ve sokaklar başta olmak üzere çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimin sağlığıdır. Bu doğrultuda ilçemizin sınırları içerisinde bulunan her noktada temizlik çalışmalarımızla yoğun gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hijyen ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilk günden itibaren ihtiyaçlarını karşıladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Büyüklerimize ekmeklerini götürüp, yapılması gerekenler noktasında ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle bakanlıklarımızın almış olduğu kararlara vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ayrıca sosyal medya mecralarında asılsız haberlere karşı vatandaşlarımızın itibar etmemesini önemle rica ediyorum. Önemli olan devletimiz tarafından açıklanan haberler ve alınan tedbirlere itibar edilmesi gerektiğini herkesten önemle rica ediyorum. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. Çünkü, doğru bilgi bu işin ehli olan kaynağından elde edilen bilgidir.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Allah’ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyor, hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum.” diyerek noktaladı. Kocasinan Belediyesi’nin ilçe genelinde yaptığı kapsamlı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar da, çevre temizliğinin son derece önemli olduğunu ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

