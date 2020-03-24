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Kocasinan’da 130 personel ile mahalleler dezenfekte ediliyor Temizlik işleri sabah 7’den akşam 7’ye kadar yolları temizliyor

İHA

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, her gün sabah 7'den akşam 7'ye kadar bir mahallenin dezenfekte işlemi yapılıyor.

Kocasinan’da 130 personel ile mahalleler dezenfekte ediliyor Temizlik işleri sabah 7’den akşam 7’ye kadar yolları temizliyor

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, her gün sabah 7’den akşam 7’ye kadar bir mahallenin dezenfekte işlemi yapılıyor.
Kocasinan Belediyesi’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarda 130 personel, 2 tanker, 1 kaldırım yıkama aracı ve 10 adet süpürge aracı ile her gün bir semtte mahalleler dezenfekte ediliyor. Ekipler mahalle kaldırımları ve yol üzerinde bulunan iş yerlerine ilaçlama işlemi uyguladıktan sonra fırçalama ve esanslama işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşın sağlığı için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar; ”Kocasinan Belediyesi olarak Koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında olayın ilk duyulduğu andan itibaren bütün ekiplerimiz ile birlikte her türlü tedbiri almaya elimizden geldiğince vatandaşımızın sağlığı için, huzuru için elimizden gelen çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. İlk başta temizlik ile ilgili kısımlarda hijyen ile ilgili kısımlarda bölgemizde bulunan kamu kurumları başta olmak üzere kademe kademe bütün alanlarda hijyen temizliğini yapılması için çalışmalarımızı başlattık. Biz 4 yıldır Kocasinan Belediyesi olarak özellikle okulların, camilerin temizliğini yapan bir kurum olarak hijyen, temizlik noktasındaki tecrübemizin bugünlerde faydasını gördük. Kamu yapılarının tamamı hijyen temizliğinde tamamlanmış vaziyettedir. Artık bundan sonra farklı farklı kurumların, bize gelen taleplerin, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerleri hijyen temizliğine devam ediyoruz. Bugün başlamış olan temizlik sokaklarımızın dezenfeksiyonu, özellikle vatandaşlarımızın kullanmış olduğu caddelerin, sokakların dezenfeksiyonu da bizim yapmış olduğumuz hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Bütün çabamız bütün kaygımız, hemşerilerimizin sağlığıdır. Bunun içinde her alanda Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizin sınırları içerisindeki her bir noktada elimizden geldiğince temizlik faaliyetleri ile yetişmeye çalışıyoruz. Tabi ki bununla kalmıyoruz, geçenlerde 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin, risk grubunda olan büyüklerimizin sokağa çıkmasının kısıtlanması ile birlikte Kocasinan Belediyesi olarak İletişim grubumuzun almış olduğu kararlar neticesinde ilk refleksi vererek hemşerilerimize, büyüklerimize ilk gün ekmekleri evlerine götürdük. Onların ihtiyaçlarını sorduk ve çalışmalarımızı bu şekilde 65 yaş üstündeki büyüklerimize, kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak noktasında yine Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı günler diliyorum. En önemli iki şeyin altını çizmek istiyorum. Birincisi, evimizde kalalım. Bakanlıklarımızın evde kalma noktasında 65 yaş üzerindeki kronik rahatsızlığı olanlarla yetinmeyip işiniz olmadığı müddetçe lütfen dışarıya çıkmayınız. Evde kalınız ve bu kurallara bakanlığımızdan gelen talimatlara lütfen herkes uysun. İkincisi ise, çok fazla miktarda sosyal medyada yayılmaya çalışılan olur olmaz haberler var lütfen itibar etmeyiniz. Önemli olan devletimiz tarafından açıklanmış olan haberler. Otoriteler tarafından söylenmiş olan haberlere itibar edilmesini onun dışında herkesin söylemiş olduğu konulara itibar edilmemesini bir hassasiyet olarak herkesten rica ediyorum. Çünkü bu noktada çok fazla yalan yanlış bilgi kamuoyuna verilmeye çalışılıyor ama doğru bilgi bu işin ehli olan kaynağından bilgidir, lütfen bu bilgilere itibar edin. Herkese evlerinde sağlıklı günler diliyorum” İfadelerine yer verdi.
Kocasinan ilçesinde eczacılık yapan Lütfiye Tepeli ise, "Belediyemize teşekkür ederiz, daha önce de Eczacılar Birliğinin vasıtası ile eczanelerimizde dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Faydalı olduğunu düşünüyorum İnşallah daha sık yapılır. Biz kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yeterli gelmiyor. Vatandaşlarımızdan da öncelikle evde kalmalarını istiyoruz. Mümkün olduğunca çıkmasınlar zaten 65 yaş üstü için önlemler alındı ve bizler de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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