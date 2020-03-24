Kazada yaralanan Asayiş Şube Müdürü, yaşamını yitirdi

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Kayseri Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın, 8 Mart'ta gece nöbetinden çıkarak evine dönmek için 38 ABF 724 plakalı otomobil ile yola çıktı. Kocasinan Caddesi'ne geldiğinde Balın'ın kavşakta direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan Salın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Hastanenin beyin cerrahi servisi yoğun bakımda tedavisi süren İlkay Salın, bugün hayatını kaybetti.

4'üncü sınıf Emniyet Müdürü olan evli ve 2 çocuk babası Salın'ın, yarın Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ DHA

2020-03-24 15:59:48



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