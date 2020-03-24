Kazada yaralanan Asayiş Şube Müdürü, yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kazada yaralanan Asayiş Şube Müdürü, yaşamını yitirdi

DHA

Kazada yaralanan Asayiş Şube Müdürü, yaşamını yitirdi


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Kayseri Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti. 
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın, 8 Mart'ta gece nöbetinden çıkarak evine dönmek için 38 ABF 724 plakalı otomobil ile yola çıktı. Kocasinan Caddesi'ne geldiğinde Balın'ın kavşakta direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan Salın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Hastanenin beyin cerrahi servisi yoğun bakımda tedavisi süren İlkay Salın, bugün hayatını kaybetti.
4'üncü sınıf Emniyet Müdürü olan evli ve 2 çocuk babası Salın'ın, yarın Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ DHA
2020-03-24 15:59:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yalçın: "Görüştüğüm kişilerin listesini tutuyorum, size de öneriyorum"
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: "Görüştüğüm kişilerin listesini ...
Evde kalan yaşlılara Develi Belediyesi'nden yemek desteği
YEREL HABERLER Evde kalan yaşlılara Develi Belediyesi'nden yemek ...
Develi Belediyesi salgına karşı dezenfekte standı kurdu
YEREL HABERLER Develi Belediyesi salgına karşı dezenfekte standı ...
(Görüntülü) Kayseri'de kaldırım ve sokaklar deterjanla yıkandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de kaldırım ve sokaklar ...
Belediye ekiplerinin salgına karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinin salgına karşı bilgilendirme ...
Develi'de dezenfekte seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Develi'de dezenfekte seferberliği sürüyor
65 yaş üstü vatandaşlara esnaf desteği
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlara esnaf desteği
Kayseri'de kaldırım ve sokaklar deterjanla yıkandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kaldırım ve sokaklar deterjanla yıkandı
Kocasinan’da 130 personel ile mahalleler dezenfekte ediliyor Temizlik işleri sabah 7’den akşam 7’ye kadar yolları temizliyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da 130 personel ile mahalleler dezenfekte ...
Kurduğu özel ekiple faili meçhul cinayetleri çözen Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti Çözülen sır cinayetler ülkede gündeme oturmuş, üzerinde programlar yapılmıştı
YEREL HABERLER Kurduğu özel ekiple faili meçhul cinayetleri çözen ...
Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması
Bakanlık, Başkan Palancıoğlu'nun haklı önerisini kabul etti
YEREL HABERLER Bakanlık, Başkan Palancıoğlu'nun haklı önerisini ...
Özdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın yanındayız"
YEREL HABERLER Özdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın yanındayız"
Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi 1985 yılında kurulan Yerköyspor son dönemde yaptığı altyapı yatırımlarıyla dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol ...
Kayseri'de her gün 2 gazete çıkacak
YEREL HABERLER Kayseri'de her gün 2 gazete çıkacak
İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti
Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşa daha hızlı ve ...
At keserken yakalanan 2 kişiye 27 bin 868 lira ceza
YEREL HABERLER At keserken yakalanan 2 kişiye 27 bin 868 lira ceza
Başkan Yalçın’dan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye proje sunumu
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye ...
SOCAR Türkiye, gençleri geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER SOCAR Türkiye, gençleri geleceğe hazırlıyor
Nafaka mağduru adam intiharın eşiğinden döndü
YEREL HABERLER Nafaka mağduru adam intiharın eşiğinden döndü
Kütüphanelere evlerinizden bağlanın
YEREL HABERLER Kütüphanelere evlerinizden bağlanın
Kaçak hayvan eti operasyonunda 2 kişiye 27 bin 868 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kaçak hayvan eti operasyonunda 2 kişiye 27 bin 868 TL ...
Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü
YEREL HABERLER Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X