Başkan Yalçın: "Görüştüğüm kişilerin listesini tutuyorum, size de öneriyorum"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs dolayısıyla halka bilgilendirmelerde bulunarak; "Son 14 günün ne zaman olduğu belli olmaz. Bu günden itibaren görüştüğüm kişilerin listesini tutuyorum, size de öneriyorum" dedi.

Başkan Yalçın paylaşımında; "Arzu etmeyiz ama koronavirüs hastalığına yakalandığınızda ilk sorulan soru, 'Son 14 günde kiminle görüştünüz, kimlerle temas ettiniz?' Son 14 günün ne zaman olduğu belli olmaz. Bu nedenle ben, bu günden itibaren görüştüğüm kişilerin listesini tutuyorum. Size de öneriyorum. Sağlıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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