Binlerce ziyaretçisi olan hayvanat bahçesi ıssız kaldı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Koronavirüs için alınan önlemler kapsamında, günlük binlerce ziyaretçi ağırlayan Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi ıssız kaldı.

Hayvanat bahçesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre, virüs nedeniyle sadece ziyaretçilere kapatılan tesis içerisinde rutin çalışmalar devam ediyor. 10 Personel ile birlikte, virüs dolayısıyla hayvanların hijyen önlemleri alınarak günlük temizliklerin ardından hayvanların barınakları dezenfekte ediliyor.

Bu süreç içerisinde hayvanların ve bahçenin temizlik, dezenfeksiyon düzenlemeleri eksiksiz bir şekilde devam eden tesis, koronavirüs tehdidi bittikten sonra yine aynı şekilde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.