Talas'ta her noktada temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Talas'ta her noktada temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon

İHA

Yeni Tip Koronavirüs'e karşı önlemlerini artıran, ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi, halk sağlığı için bütün imkanlarını seferber ediyor.

Talas'ta her noktada temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon

Yeni Tip Koronavirüs’e karşı önlemlerini artıran, ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi, halk sağlığı için bütün imkanlarını seferber ediyor.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, “Talas genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını zaten rutin olarak uzun zamandır yerine getiriyoruz. Camiler ve okullar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında düzenli olarak temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini yapıyoruz. Şimdi de koronavirüse karşı çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Askeri birliklerden kamu kurumları ve muhtarlıklara, eczanelerden camilere, PTT ve banka şubelerine kadar birçok ortak kullanım alanında periyodik olarak hijyen ve dezenfeksiyon yapıyoruz. İlçe genelinde temiz, hijyenik ve dezenfekte bir ortam sağlamak amacıyla tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.
Koronavirüse karşı 4 ekiple mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, vatandaşlara da çağrı da bulunarak, “Bizler belediyeler olarak hemşerilerimizin sağlığı için tüm tedbirleri aldık ve bunu sahaya yansıtıyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanında vatandaşlarımızdan da ‘Evde Kal’ çağrısına kulak vermelerini ve Yeni Tip Koronavirüs’ten korunmak amacıyla ‘14 Kural’a uymalarını istiyoruz.” diye konuştu.
KÖŞE BUCAK TEMİZLENİYOR
Talas Belediyesi tarafından yürütülen koronavirüs çalışmaları kapsamında Kaymakamlık, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezleri, eczaneler, muhtarlıklar, PTT ve banka şubeleri ile resmi kurumların güvenlik noktalarında hijyen ve dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bununla birlikte ilçe sınırlarındaki otobüs ve tramvay durakları, Talas Belediyesi otobüsleri, personel servisleri, ATM’ler, kart dolum noktaları, çocuk oyun alanları, umumi tuvaletler, sosyal tesisler ve camilerde periyodik olarak çalışmalara devam ediliyor.
Koronavirüse karşı her türlü tedbiri almaya devam eden Talas Belediyesi, koruyucu önlemler çerçevesinde personelin öğle yemeklerini hijyenik paketlerle odalara servis etmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rienstra'dan 'içeride oynayalım' paylaşımı
YEREL HABERLER Rienstra'dan 'içeride oynayalım' paylaşımı
Bağpınar Mahallesi'ne asfalt hayırlı olsun
YEREL HABERLER Bağpınar Mahallesi'ne asfalt hayırlı olsun
Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı
Binlerce ziyaretçisi olan hayvanat bahçesi ıssız kaldı
YEREL HABERLER Binlerce ziyaretçisi olan hayvanat bahçesi ıssız ...
Bünyan Belediyesi yaşlılara şefkat elini uzatmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi yaşlılara şefkat elini uzatmaya ...
Adalolu Farm davasında tutuklu sanık kalmadı
YEREL HABERLER Adalolu Farm davasında tutuklu sanık kalmadı
(Görüntülü) 'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye (ARŞİV)
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e ...
'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye
YEREL HABERLER 'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye
Kayserispor koronavirüs taramasından geçti
YEREL HABERLER Kayserispor koronavirüs taramasından geçti
Dr. Bülent Tucer: "Beyin sağlığımız açısından tüm vücut sağlığımız önemli"
YEREL HABERLER Dr. Bülent Tucer: "Beyin sağlığımız açısından tüm ...
MELMEK sporcularından 'Evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER MELMEK sporcularından 'Evde kal' çağrısı
(Görüntülü) Kayseri'de kazada ölen Asayiş Şube Müdürü, toprağa verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de kazada ölen Asayiş Şube ...
Develi'de pazarcılar da hijyene dikkat ediyor
YEREL HABERLER Develi'de pazarcılar da hijyene dikkat ediyor
KESOB Başkanı Övüç'ten Ekonomik İstikrar Kalkanı Değerlendirmesi
YEREL HABERLER KESOB Başkanı Övüç'ten Ekonomik İstikrar Kalkanı ...
Gustavo oğluyla idman yapıyor
YEREL HABERLER Gustavo oğluyla idman yapıyor
Kayserispor’u yabancılar sırtlıyor
YEREL HABERLER Kayserispor’u yabancılar sırtlıyor
Levent Gülen gün sayıyor
YEREL HABERLER Levent Gülen gün sayıyor
Kayseri'de kazada ölen Asayiş Şube Müdürü, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kayseri'de kazada ölen Asayiş Şube Müdürü, toprağa ...
Kocasinan Belediyesi, yaşlı vatandaşlar için seferber oldu
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, yaşlı vatandaşlar için seferber ...
Süper Amatör’de krallık yarışı
YEREL HABERLER Süper Amatör’de krallık yarışı
“Fidan değil ağaç dikiyoruz"
YEREL HABERLER “Fidan değil ağaç dikiyoruz"
Talasgücü Belediyespor 4’te 4 yapmak istiyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor 4’te 4 yapmak istiyor
Develispor Başkanı Ali Kabak: “İnsan sağlığı çok daha önemli”
YEREL HABERLER Develispor Başkanı Ali Kabak: “İnsan sağlığı çok daha ...
“Koronavirüs bahanesiyle işten çıkarmalar yasaklansın"
YEREL HABERLER “Koronavirüs bahanesiyle işten çıkarmalar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X