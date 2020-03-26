Melikgazi Belediyespor final grubunda kaybetti

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Türkiye Voleybol 2. Ligde mücadele eden Melikgazi Belediyespor final grubundan çıkamadı.

Türkiye Voleybol 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor 20192020 sezonunu 44 puanla lider olarak tamamladı. 3. Grupta oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor rakiplerinin önünde zirvede tamamlayarak adını PlayOff’a yazdırdı. Melikgazi Belediyespor lig boyunca oynadığı 16 maçın 10’unu 30’lık setlerle, 3 maçını 31’lık setlerle, 2 maçını 32’lık setlerle kazanırken, 1 maçını ise 23 kaybetti. Sezonu tek mağlubiyetle noktalayan Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yarı finalde Eskişehir’de mücadele etti. Eskişehir’de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 6 puanla 2.sırada tamamladı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Yarı finali sorunsuz bir şekilde geçen Melikgazi Belediyespor erkek Voleybol takımı yine Eskişehir’de düzenlenen final karşılaşmalarında bir birinden güçlü rakipler ile eşleşti. Final grubunda oynadığı 3 maçını da kaybederek 1. Lig hedefine ulaşamayan Melikgazi Belediyespor gelecek sezon da 2. Lig'de mücadele verecek.

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