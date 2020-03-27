Kayserispor 4 maçta suskun kaldı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçın 4’ünde rakip filelere gol atamadı. Sarı Kırmızılılar, 22 maçta rakiplerine 28 gol attı.

Süper Lig'de 22 puanla 18.sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 26 haftada 28 gol atabildi. Ligin en az gol atan takımları arasında bulunan Sarı Kırmızılılar, sadece 4 maçta gol atamadı.

Hes Kablo Kayserispor bu sezon hem iç sahada hem de dış sahada oynadığı maçların 4’ünde rakiplerine gol atamadı. SarıKırmızılılar ligin ilk yarısında oynadığı Alanyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşayamadı. Kayserispor bunun dışında oynadığı 22 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kayserispor 26 haftanın 22'sinde gol sevinci yaşarken Galatasaray, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 2'şer kez gol sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılılar, geride kalan 26 haftada rakiplerine 2'den fazla gol atma başarısı gösteremedi. Hes Kablo Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı 26 müsabaka ve neticeleri şöyle:

1.HAFTA: KayserisporAlanyaspor 01

2.HAFTA: AnkaragücüKayserispor 11

3.HAFTA: KayserisporGalatasaray 23

4.HAFTA: AntalyasporKayserispor 22

5.HAFTA: KayserisporDenizlispor 11

6.HAFTA: KonyasporKayserispor 21

7.HAFTA: GöztepeKayserispor 40

8.HAFTA: KayserisporKasımpaşa 11

9.HAFTA: Yeni MalatyaKayserispor 40

10.HAFTA: KayserisporFenerbahçe 10

11.HAFTA: GençlerbirliğiKayserispor 21

12.HAFTA: KayserisporSivasspor 14

13.HAFTA: BeşiktaşKayserispor 41

14.HAFTA: KayserisporÇ.Rizespor 10

15.HAFTA: GaziantepKayserispor 30

16.HAFTA: KayserisporBaşakşehir 14

17.HAFTA: TrabzonsporKayserispor 62

18.HAFTA: AlanyasporKayserispor 51

19.HAFTA: KayserisporAnkaragücü 11

20.HAFTA: GalatasarayKayserispor 41

21.HAFTA: KayserisporAntalyaspor 22

22.HAFTA: DenizlisporKayserispor 01

23.HAFTA: KayserisporKonyaspor 22

24.HAFTA: KayserisporGöztepe 10

25.HAFTA: KasımpaşaKayserispor 51

26.HAFTA: KayserisporYeni Malatya 21

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