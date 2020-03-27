Kayserispor 4 maçta suskun kaldı

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçın 4’ünde rakip filelere gol atamadı. Sarı Kırmızılılar, 22 maçta rakiplerine 28 gol attı.
Süper Lig'de 22 puanla 18.sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 26 haftada 28 gol atabildi. Ligin en az gol atan takımları arasında bulunan Sarı Kırmızılılar, sadece 4 maçta gol atamadı.
Hes Kablo Kayserispor bu sezon hem iç sahada hem de dış sahada oynadığı maçların 4’ünde rakiplerine gol atamadı. SarıKırmızılılar ligin ilk yarısında oynadığı Alanyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşayamadı. Kayserispor bunun dışında oynadığı 22 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Kayserispor 26 haftanın 22'sinde gol sevinci yaşarken Galatasaray, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 2'şer kez gol sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılılar, geride kalan 26 haftada rakiplerine 2'den fazla gol atma başarısı gösteremedi. Hes Kablo Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı 26 müsabaka ve neticeleri şöyle:
1.HAFTA: KayserisporAlanyaspor 01
2.HAFTA: AnkaragücüKayserispor 11
3.HAFTA: KayserisporGalatasaray 23
4.HAFTA: AntalyasporKayserispor 22
5.HAFTA: KayserisporDenizlispor 11
6.HAFTA: KonyasporKayserispor 21
7.HAFTA: GöztepeKayserispor 40
8.HAFTA: KayserisporKasımpaşa 11
9.HAFTA: Yeni MalatyaKayserispor 40
10.HAFTA: KayserisporFenerbahçe 10
11.HAFTA: GençlerbirliğiKayserispor 21
12.HAFTA: KayserisporSivasspor 14
13.HAFTA: BeşiktaşKayserispor 41
14.HAFTA: KayserisporÇ.Rizespor 10
15.HAFTA: GaziantepKayserispor 30
16.HAFTA: KayserisporBaşakşehir 14
17.HAFTA: TrabzonsporKayserispor 62
18.HAFTA: AlanyasporKayserispor 51
19.HAFTA: KayserisporAnkaragücü 11
20.HAFTA: GalatasarayKayserispor 41
21.HAFTA: KayserisporAntalyaspor 22
22.HAFTA: DenizlisporKayserispor 01
23.HAFTA: KayserisporKonyaspor 22
24.HAFTA: KayserisporGöztepe 10
25.HAFTA: KasımpaşaKayserispor 51
26.HAFTA: KayserisporYeni Malatya 21
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