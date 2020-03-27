ALS hastası adam hava ambulansı ile hastaneye getirildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kayseri’de ALS hastası bir vatandaş, hava ambulansı ile şehir merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde yaşayan ve ALS hastası olan 44 yaşındaki Savaş K., durumunun ağırlaşması sonucunda, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri'ye sevk edilmesi kararlaştırılan Savaş K. için 112'den hava ambulansı talep edildi.

Yapılan talep sonrasında kısa sürede Pınarbaşı ilçesine gelen hava ambulansı ALS hastası Savaş K.'yı Kayseri merkeze getirerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine nakletti.

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