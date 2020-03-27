Kayserispor'da bir idari personelde sonuç pozitif çıktı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, bir idari personel çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

SarıKırmızılı kulüpte koronavirüs alarmı verildi. Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Hes Kablo Kayserispor’da yapılan testin sonuçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir idarei personelimizde sonuç pozitif yeni tip koronavirüs (COVID19) çıkmıştır" denildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz"

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