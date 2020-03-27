Kayserispor'da 1 idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor, kulüpte yapılan koronavirüs taramasında, 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan koronavirüs taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-03-27 12:23:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.