Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın test sonucu negatif

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın koronavirüs test sonucu negatif çıktı.

Önceki gün Kayserispor kulübü yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, idari kadro ve kulüp çalışanları üzerinde yapılan koronavirüs testinin sonuçları gelmeye başladı. Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre 1 personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıkarken, kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Başkan Vekili Onur Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın'ın test sonuçları negatif çıktı.

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