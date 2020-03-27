Kayserispor için geçmiş olsun mesajları

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Hes Kablo Kayserispor'da yaşanan Covid19 vakasından ötürü, Süper Lig ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan Covid19 açıklaması sonrasında Süper Lig ekipleri, geçmiş olsun mesajları ile sarıkırmızılı takıma destek verdi. Sosyal paylaşım sitelerinde Alanyaspor, Ankaragücü, Botaşspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Sivasspor mesaj yayınlayarak 'Geçmiş Olsun' dileklerinde bulundular.

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