Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Kayseri’de mezarlık süsü verilen çukur, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Şehir Mezarlığı görevlisi mezarlık içerisinde kazılmış mezar görünümünde çukur fark etti. Görevlinin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri çukurun etrafında incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda çukurun boş olduğu tespit edildi.

Gerekli incelemelerin ardından ekipler normale döndü.

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