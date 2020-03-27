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Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

İHA

Kayseri'de mezarlık süsü verilen çukur, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Kayseri’de mezarlık süsü verilen çukur, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Şehir Mezarlığı görevlisi mezarlık içerisinde kazılmış mezar görünümünde çukur fark etti. Görevlinin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri çukurun etrafında incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda çukurun boş olduğu tespit edildi.
Gerekli incelemelerin ardından ekipler normale döndü.

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