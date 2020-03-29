Prof. Dr. Özkırış'tan 'Evde kal' kampanyasına uyan vatandaşlara destek Prof. Dr. Özkırış, Türkiye'nin her yerinden arayan vatandaşların göz hastalığı ile ilgili sorularını bizzat cevaplayacak.

Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Özkrış, koronavirüsü nedeniyle evlerinde kalan göz hastalarının sorularını bizzat cevaplayacak.

Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Özkrış, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kalmaları ve kendilerini izole etmeleri çağrısında bulundu. Prof. Dr. Özkırış, vatandaşların evde kaldığı süre içinde göz rahatsızlıkları ile ilgili olarak her türlü soruyu cevaplayarak yardımcı olacağını belirterek, "Bu zorlu dönemde lütfen evde kalalım. Vatandaşların göz hastalıkları ile ilgili tüm sıkıntı ve sorularını cevaplamak ve bu zorlu süreçte onlara destek olabilmek için ben de elimden geleni yapacağım. Türkiye'nin her yerinden 05325223119 numaralı telefonu arayan tüm vatandaşlarımızın göz hastalığı ile ilgili tüm sorularını cevaplayarak yardımcı olmaya çalışacağım" dedi.

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