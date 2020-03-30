Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta erteleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta erteleme

DHA

Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta erteleme


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) UMRE dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan 252 kişiden bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine tahliyeler 1 hafta ertelendi.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, 16 Mart'ta umreden Kayseri'ye gelen 252 kişi Talas ilçesindeki Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin ardından umrecilerin bugün tahliye edilmesi planlandı. Fakat, yapılan testler sonucu bazı umrecilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu nedenle umrecilerin tahliyesi durduruldu. Umrecilerin 1 hafta daha yurtta kalacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-03-30 11:56:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta erteleme
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta ...
Kayseri'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı
Korona virüs 'Taksicileri' vurdu Taksici Baki Aslan: "Korona virüs işimizi iyice bitirdi"
YEREL HABERLER Korona virüs 'Taksicileri' vurdu Taksici Baki Aslan: ...
Kayseri Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım yatak sayısı Avrupa’daki bir hastanenin yatak sayısından daha fazla Uzm. Dr. Abdullah Gür: “Pandemi sürecinde iyi ki şehir hastaneleri yapılmış diyoruz" "Bir yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdik" "Çin’de ilk vaka çıktıktan sonra pandemi planımız hazırdı"
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım yatak sayısı ...
Rienstra hem çocuk baktı hem de antrenman yaptı
YEREL HABERLER Rienstra hem çocuk baktı hem de antrenman yaptı
Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale getirdi 27 yaşındaki futbolcu sabunlu su döktüğü evin koridorunda oğlu ile birlikte kaymanın keyfini yaşadı
YEREL HABERLER Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale ...
Kayseri'de taksilerin çalışma düzenine 'koronavirüs' ayarı
YEREL HABERLER Kayseri'de taksilerin çalışma düzenine 'koronavirüs' ...
Marketlere ve pazarlara çocuklar alınmayacak İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararları Açıklandı
YEREL HABERLER Marketlere ve pazarlara çocuklar alınmayacak İl Umumi ...
Ali Dağı'nda mahsur kalan sürücüyü AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Ali Dağı'nda mahsur kalan sürücüyü AFAD kurtardı
(Görüntülü) KAYSERİ - 'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı'
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ - 'Vatandaş maske kullanımını ...
Artem Kravets futbolu özledi
YEREL HABERLER Artem Kravets futbolu özledi
Kayserili antrenörlerden örnek davranış
YEREL HABERLER Kayserili antrenörlerden örnek davranış
Halil Aslan’a ceza verildi
YEREL HABERLER Halil Aslan’a ceza verildi
Emre Taşdemir’den 1000 aileye yardım sözü
YEREL HABERLER Emre Taşdemir’den 1000 aileye yardım sözü
(Görüntülü) Kayseri'de kelle paça işletmeleri 'nöbet' sistemine geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de kelle paça işletmeleri 'nöbet' ...
Kayseri´de kelle paça işletmeleri `nöbet´ sistemine geçti
YEREL HABERLER Kayseri´de kelle paça işletmeleri `nöbet´ sistemine ...
'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı'
YEREL HABERLER 'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı'
Prof. Dr. Özkırış'tan 'Evde kal' kampanyasına uyan vatandaşlara destek Prof. Dr. Özkırış, Türkiye'nin her yerinden arayan vatandaşların göz hastalığı ile ilgili sorularını bizzat cevaplayacak.
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkırış'tan 'Evde kal' kampanyasına uyan ...
(Görüntülü) KAYSERİ - Felahiye'de kadınlarıh ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ - Felahiye'de kadınlarıh ürettiği ...
Melikgazi Belediyesi, standı kapatılan pazar esnafından işgaliye almayacak
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi, standı kapatılan pazar ...
Felahiye'de kadınlarıh ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılıyor
YEREL HABERLER Felahiye'de kadınlarıh ürettiği maskeler ücretsiz ...
Anadolu Yıldızları'dan Covid19 çağrısı
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızları'dan Covid19 çağrısı
Meslektaşlarını koronavirüsten korumak için siperlik ürettiler Doktor, tekniker ve teknisyen üçlüsü 3D yazıcılar ile meslektaşları için siperlik üretimine başladı
YEREL HABERLER Meslektaşlarını koronavirüsten korumak için siperlik ...
Kayseri Devlet Hastanesi korunma tedbirleri ile ilgili doğru ve yanlış bilinenlerin anlatıldı kısa video yayınladı
YEREL HABERLER Kayseri Devlet Hastanesi korunma tedbirleri ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X