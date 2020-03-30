Kayseri'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Umre'den döndükten sonra Kayseri'de karantina altına alınan 244 kişinin karantina süresi uzatıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada görülen Korona virüs, Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Virüsle mücadele kapsamında umreden döndükten sonra 16 Mart'ta Talas ilçesinde bulunan Hunat Kız Yurdu'nda gözlem altına alınan 244 umrecinin karantinası sürüyor. 14 gündür gözlem altında bulunan 244 kişinin karantina süresinin uzatıldığı bildirildi. Ayrıca, karantina altında bulunan bazı vatandaşların da Covid19 testlerinin pozitif çıktığı, karantina süresinin de bu yüzden ertelendiği öğrenildi.

Sabah saatlerinden itibaren kaldıkları odanın penceresine çıkan bazı vatandaşların da hava aldığı gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.