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Kocasinan Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Yem ve Mama Takviyesi

İHA

Kocasinan Belediyesi Coronavirüs (Covid19) salgını tedbirleri nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.

Kocasinan Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Yem ve Mama Takviyesi

Kocasinan Belediyesi Coronavirüs (Covid19) salgını tedbirleri nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 30 adet besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgedeki besleme ünitelerine düzenli aralıklarla mama ve yem bırakıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu süreçte sokak hayvanları için besleme noktalarına 300 torba yem bırakmayı hedeflediklerini söyledi.
Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte alınan tedbirler doğrultusunda beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, küçük dostlarımız için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mama miktarını takviye ederek tamamlıyor. Böylelikle sokak hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz.” diye konuştu. Haftada 5 kez yapılan uygulama sayesinde küçük dostlar olarak adlandırılan sokak hayvanlarının karınlarını doyurma fırsatı bulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Covid19 salgını tedbirleri nedeniyle uygulama aralığının sıklaştırıldığını ifade etti.
Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarda toplumun her kesiminden destek gördüklerini, bunun da kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çolakbayradar: “Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Covid19 tedbirleri kapsamında bu süre boyunca besleme noktalarına 300 torba yem bırakmayı hedefliyoruz. Amacımız; bu süreçte küçük dostlarımızın aç kalmalarının önüne geçmektir.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için Kocasinan Belediyesi’nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.
Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, korunaklı ve iki katlı olarak tasarlanan besleme noktalarının üst kısmında kuşlar, alt kısmında ise köpek ve kediler için mama ile su bölmeleri bulunuyor. Çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla hayvan severlerin büyük takdirini kazanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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