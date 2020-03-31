Talasgücü kalecisi Mustafa Umut’un performansı 22 maçın 12’sinde kalesini gole kapattı

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Talasgücü Belediyespor’un genç kalecisi Mustafa Umut Mete, 12 maçta kalesini gole kapattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Küme 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor’un 1999 doğumlu kalecisi Mustafa Umut Mete, ligde görev aldığı 22 maçta 16 gol yerken 12 maçı gol yemeden tamamladı.

Yaptığı kurtarışlar neticesinde Sarı Lacivertli takımın topladığı 40 puanda önemli rol oynayan 21 yaşındaki kaleci, Mustafa Umut Mete grubun en az gol yiyen ikinci kalecisi konumunda.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.