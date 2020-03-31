Talasgücü’nün golcüleri

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Talasgücü Belediyespor bu sezon rakip filelere 40 gol atarken bu gollere 12 oyuncu imza koydu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta ilk dört takım arasında yer alan Talasgücü Belediyespor grubun en çok gol atan üçüncü takımı konumunda. Rakip filelere 40 gol atan sarı lacivertli takımın en golcü ismi Furkan Özdemir oldu.

Talasgücü Belediyespor’un attığı 40 golün 10’ünü Furkan Özdemir atarken, 8 golü Mustafa İlkay Kartal ve 7 golü Burak Gezer kaydetti. 2 golü ise rakip takımlar kendi kalesine attı.

10 Gol Furkan Özdemir

8 Gol Mustafa İlkay Kartal

7 Gol Burak Gezer

4 Gol Uğur Gezer

2 Gol Doğancan Akkaya

1 Gol Recep Daylak, Burak Görgülü, Bünyamin Demir, Muhammed Şahin, Mehmet Tahir Kalem, Burak Öztürk, Serkan Demirezen

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