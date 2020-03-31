Kocaman: "12 saatlik vardiya sistemi biz işçileri derinden üzmektedir"

Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Emre Kocaman, ambulans sürücüleri ve tüm hastane çalışanlarının Cumhurbaşkanlığı esnek çalışma genelgesi göz ardı edilerek 12 saatlik vardiya sistemi ile çalışmasının işçileri derinden üzdüğünü söyledi.

Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Emre Kocaman, yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi ilan edilen ve tüm dünyada etkisini gösteren COVID19 vakalarının ülkemizde de görülmesi ile birlikte, salgının önlenmesi ve mücadele edilmesi hususunda çeşitli tedbirler alınması zarureti doğmuştur. Ülkemizde olası sokağa çıkma yasakları bile düşünülürken toplu taşımalarda ve dışarıda günde iki kez vardiya değişimi yaptırarak en büyük risk grubunda olan üzerindeki virüsü ailesine ve topluma bulaştırma riski çok yüksek olan başta,112 Ambulans Sürücüleri olmak üzere tüm hastane çalışanları Cumhurbaşkanlığı esnek çalışma genelgesini göz ardı ederek 12 saatlik vardiya sistemi üzerinde ısrarcı davranmaları tam anlamıyla biz işçileri derinden üzmektedir. Böylesi olağanüstü bir dönemde kendi istekleriyle hatta yazılı dilekçe bile vererek 24 saate geçmek istemelerinin göz ardı edilmesi hem Ambulans Sürücülerinin sağlığı hem ailelerinin sağlığı hem de tam anlamıyla izole edilmediklerinde toplumun sağlığı açısından büyük tehlike arz etmektedir. Başta acil sağlık hizmetlerinde görev yapan Ambulans sürücüleri olmak üzere tüm hastanelerde görev yapan tüm işçilerimizin bu sistemde çalıştırılması ve yeterince izole edilebilmesi gerekmektedir. Aynı durum Sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde çalışan işçilerimiz içinde geçerlidir" dedi.

Kocaman, "Hemen her gün moral amaçlı telefon veya mesaj ile irtibat kurmaya çalıştığımız üye ve temsilcilerimizden edindiğimiz bilgiler ışığında Korona virüs ile mücadele eden kurumlarımızın bazılarında sağlık bakanımızın “çalışanlarımıza malzeme vermeyene hesap sorarız hiçbir malzeme sorunumuz bulunmamaktadır” açıklamasına rağmen malzeme temini konusunda kısıtlı hareket etmeleri ya da koruyucu ekipmanlarının dağıtımı hususunda ayrımcılık yapılması bizleri derinden üzmektedir. HAKİŞ Konfederasyonumuz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve işveren sendikaları temsilcileri arasında imzalanan 2019 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünde yer alan “Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere işbu “Çerçeve Anlaşma Protokolü” ile belirlenen ücret zamları, avans niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş sözleşmesi farklarından mahsup edilir” hükmünün uygulanmasını talep ediyoruz. Sağlık alanında fedakârca çalışan işçilerimizin mağdur olmaması için toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçen sürede kamu çerçeve protokolüne göre ayrım yapılmaksızın tüm işçilerimize bu ödemenin yapılmasını talep ediyoruz. Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik ek ödeme yapılması kararının son derece yerinde olduğunu destekliyor, bu ödemenin işçimemur ayrımı gözetmeksizin sağlık ve sosyal hizmetlerde görev yapan bütün işçilere eşit şekilde uygulanması gerektiğini ifade ediyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre sağlık personelleri arasında da pozitif vakaların bulunduğu ve bundan dolayı Virüse yakalanan sağlık ve sosyal hizmet işçilerimize bulaşıcı hastalık ve risk priminin (enfeksiyon risk primi) kapsamlı bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz. Son olarak gerektiğinde devlet millet konu olduğunda sokağa çıkmaktan asla geri durmayan milletimize bu salgını atlatana dek bizlerde Evde Kal diyor, devletimizin tüm uyarılarına ve çağrılarına kulak ver diyoruz.

Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yorgunluktan gözleri kan çanağına dönmüş Sayın Bakanımız Fahrettin Koca ve kurum yöneticilerimizi tebrik ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Öte yandan bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’a ve Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Devlet Sert ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Hak İş Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık İş Sendikası olarak haklı mücadelemizi ve üyelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturana kadar çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizin olağanüstü günler geçirdiği bu süreçte emeğin ve alın terinin mimarı olan siz değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz. Hastalarımıza acil şifalar, vefat eden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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