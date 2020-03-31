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Talas'tan '#evde kal'anlara telefonla psikolojik destek

İHA

Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.

Talas'tan '#evde kal'anlara telefonla psikolojik destek

Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte başlatılan “#Evdekal” kampanyasıyla uzun süre kapalı alanda kalan vatandaşlara, oluşabilecek psikolojik sorunlara karşı destek sağlanıyor.
Talas Belediyesi uzman psikologları tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmette vatandaşlara telefonla ücretsiz psikolojik danışmanlık yapılıyor. Bu çerçevede kapalı alanda uzun süre kalmanın getireceği ruhsal sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 0352 503 12 51 numaralı telefonu arayabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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