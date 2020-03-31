Kayseri'de karantinadaki umreciler yurtlardan çıkıyor

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Korona virüs salgını nedeniyle umreden döndükten sonra Kayseri'deki Hunat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 244 umreciden yaklaşık 200'ünün yurtlardan çıkışı başladı.

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve dünyada etkili olan korona virüs salgını sonrasında alınan önlemler çerçevesinde umreden dönen 244 vatandaş, 16 Mart tarihinde Hunat Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

15 gün boyunca gözlem altında bulunan 244 umrecilerden bazılarının Covid19 testleri pozitif çıkarken, alınan bilgilere göre testleri negatif çıkan yaklaşık 200 umreci yurttan tahliye ediliyor. Umreciler memleketlerine gönderiliyor.

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