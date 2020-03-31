Başkan Büyükkılıç, 31 Mart seçimlerinin 1. yılında mesaj yayımladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyükkılıç, 31 Mart seçimlerinin 1. yılında mesaj yayımladı

İHA

Başkan Büyükkılıç, 31 Mart seçimlerinin 1. yılında mesaj yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin 1. yılında yayımladığı mesajında, “Kayseri için daha yürüyecek çok yolumuz var” dedi.
Başkan Büyükkılıç, mesajında, 31 Mart 2019 tarihinde sandığa giden Kayserililerin demokratik bir olgunluk içerisinde tercihini yaptığını ve kendisini de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine layık gördüğünü hatırlattı.
Kadirşinas Kayseri halkının şahsına duyduğu güvene layık olmak için aradan geçen 1 yıl boyunca ekip arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir mesai içerisinde olduklarını kaydeden Büyükkılıç, ömrü boyunca “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” anlayışıyla hareket ettiğini ve bu düsturla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Kayseri’nin en önemli özellikleri arasında birlik ve beraberlik olgusu ile uyum kültürünün yer aldığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, şehrin tamamını kucakladıklarını ve 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte “Tek yürek” olarak şehre hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.
Kendisini “Kayseri’ye hizmet etmek için memur kılan” tüm Kayserililere bir kez daha gönülden teşekkür ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“31 Mart Yerel Seçimlerinde halkımızın teveccühü ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelişimizin birinci yılını doldurduk. Geçtiğimiz bu süre zarfında şehrimizi daha ileriye nasıl taşıyabiliriz kaygısıyla gece gündüz demeden çalıştık ve hizmet ürettik. Tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerimizi ön plana çıkararak, şehrimizin yarınlarını imar edecek önemli çalışmalara imza attık, altyapısını hazırladık. Makarrı Ulema Şehri Kayseri’nin hak ettiği noktalarda olabilmesi önceliğimiz oldu. Çalışmalarımızı yürütürken de zor bir coğrafyanın göbeğinde bulunan cennet vatanımıza, birlik ve beraberliğimize dönük istemediğimiz saldırılar oldu. Ekonomik terör, sınırlarımızda yaşanan terör olayları ve bu olaylar neticesinde ülkemizde misafir ettiğimiz göçmenlerin sayısındaki artış ve son olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız sorunlar. Fakat bu sorunların hiçbiri bizim şehrimize olan sevdamızı ve hizmet aşkımızı söndürmedi. Hem Kayseri hem de ülke olarak tüm bu zorlu süreçlerden birliğimiz ve beraberliğimiz sayesinde başarıyla çıktık. Bundan sonra da aynı birlik ve kararlılıkla yolumuza devam edecek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi ve ülkemizi daha ilerilere taşıyacak çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinin senei devriyesinde ilk günkü aşkla hizmet üretmeye ve Kayserili hemşehrilerimizin refahını daha yukarılara taşımak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Kayseri için daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu şehre ve insanlarına dökeceğimiz çok alın terimiz var. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Bir ve beraber olduğumuz sürece tarihimizden aldığımız güçle hamd olsun ki her şeyin üstesinden gelecek güçteyiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2)
Türk Tabipler Birliği: Kayseri'de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var
YEREL HABERLER Türk Tabipler Birliği: Kayseri'de Covid-19 50 pozitif ...
Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL destek
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin ...
(Görüntülü) Karantina süresi dolanlar evlerine gönderiliyor-3
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina süresi dolanlar evlerine ...
(Görüntülü) Karantina süresi dolanlar evlerine gönderiliyor-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina süresi dolanlar evlerine ...
(Görüntülü) Karantina süresi dolanlar evlerine gönderiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina süresi dolanlar evlerine ...
Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi
Memur Sen’den işini kaybedenlere 2 milyon TL yardım
YEREL HABERLER Memur Sen’den işini kaybedenlere 2 milyon TL yardım
UMRE DÖNÜŞÜ KARANTİNAYA ALINANLARDAN KORONAVİRÜS ŞÜPHELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER UMRE DÖNÜŞÜ KARANTİNAYA ALINANLARDAN KORONAVİRÜS ...
Kazım Yücel: “Belediyenin su fiyatlarındaki indiriminin 7. aydan sonra da devamını diliyoruz” İYİ Parti Büyükşehir Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Kayseri’de en ucuz ürün olarak su kullanmak hakkımız”
YEREL HABERLER Kazım Yücel: “Belediyenin su fiyatlarındaki ...
Kayseri'de karantinadaki umreciler yurtlardan çıkıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de karantinadaki umreciler yurtlardan çıkıyor
(Görüntülü) Bilim Kurulu üyesi Çelik'ten, ATM uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bilim Kurulu üyesi Çelik'ten, ATM uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Çelik'ten, ATM uyarısı
YEREL HABERLER Bilim Kurulu üyesi Çelik'ten, ATM uyarısı
Talas'tan '#evde kal'anlara telefonla psikolojik destek
YEREL HABERLER Talas'tan '#evde kal'anlara telefonla psikolojik ...
Sağlık çalışanlarına büyük jest
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına büyük jest
Kayserili Başkanlardan ‘Mili Dayanışma Kampanyası’na destek
YEREL HABERLER Kayserili Başkanlardan ‘Mili Dayanışma Kampanyası’na ...
Bünyan'da devletin şefkat eli her zaman vatandaşın üzerinde
YEREL HABERLER Bünyan'da devletin şefkat eli her zaman vatandaşın ...
Melikgazi’de Alparslan Parkı yenileniyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de Alparslan Parkı yenileniyor
Kocaman: "12 saatlik vardiya sistemi biz işçileri derinden üzmektedir"
YEREL HABERLER Kocaman: "12 saatlik vardiya sistemi biz işçileri ...
Spor A.Ş.’den sosyal mesafe gereği vatandaşlara online eğitim Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş: “Vatandaşlarımızın bağışıklığını güçlendirmek için her gün 2 kere sosyal medyadan spor eğitimi veriyoruz”
YEREL HABERLER Spor A.Ş.’den sosyal mesafe gereği vatandaşlara ...
Pazarın en pahalı ürünü çilek ve limon oldu Korona virüs, pazarda fiyatları düşürdü
YEREL HABERLER Pazarın en pahalı ürünü çilek ve limon oldu Korona ...
Milli Dayanışma Kampanyası’a Mehmet Özhaseki 5 maaşı ile destek verdi
YEREL HABERLER Milli Dayanışma Kampanyası’a Mehmet Özhaseki 5 maaşı ...
Başkan Cabbar Milli Dayanışma Kampanyası'na iki aylık maaşını bağışlayarak destek oldu
YEREL HABERLER Başkan Cabbar Milli Dayanışma Kampanyası'na iki aylık ...
Milli Eğitim Müdürü Ekinci'den Milli Dayanışma Kampanyasına Destek
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Ekinci'den Milli Dayanışma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X