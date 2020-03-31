Kayseri'de toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına uymayanlara idari para cezası kesilecek

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına uymayanlara idari para cezası kesileceği bildirildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni aldığı kararlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona Virüs (Kovid19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda ilimizde uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. Maddesi gereği aşağıdaki ek kararlar alınmıştır. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması için belirlenen kriterlere titizlikle uyulmasına ve Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarca bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasına, Toplu taşıma araçlarına belirlenen sayı dışında yolcu alınmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara umumi hıfzıssıhha kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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