Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, KayseriAnkara yolu Bayramhacılı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 SH 280 plakalı araç ile 38 YV 443 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Şaban M. hayatını kaybederken, M.Ç. (43) ve Ömer K. (26) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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