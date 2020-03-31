Şehmus Günaydın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşı ile destek verdiğini söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli birlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum" dedi.

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