Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında KayseriAnkara Karayolu Bayramhacı Kavşağı'nda meydana geldi. Şaban Minnetoğlu yönetimindeki 38 SH 280 plakalı otomobil ile Ömer Koçak'un kullandığı 38 YV 443 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücülerden Şaban Minnetoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Ömer Koçak ile yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Çalış ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servis'ine kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Minnetoğlu ise otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-03-31 23:12:04



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