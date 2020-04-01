Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı

Kayseri'de korona virüs karantinasında bulunan şahıs, hastaneden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, 24:00 sıralarında meydana gelen olayda, Kocasinan ilçesinde bulunan EmelMehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan şahıs, hastaneden kaçtı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.