Okul Servis Ücretleri Okullar Açılana Kadar Alınmayacak

UKOME kuru yaptığı toplantıda okul servis ücretlerinin okulların açılacağı tarihe kadar alınmamasına, alınmış olan ücretlerin ise okulların açılmasından sonraki hizmete sayılmasına karar verdi.

Ulaşık Koordinasyon Merkezi Kurulu tarafından 30.03.2020 tarihinde alınan karar şu şekilde açıklandı:

Okulların açılacağı tarihe kadar servis ücretlerinin alınmamasına, varsa alınmış olan ücretlerin okulların açılmasından sonraki hizmete sayılmasına, okulların açılması sonrası eğitim ve öğretime devam etmeyeceklerin ücretlerinin iadesine.

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