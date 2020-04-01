Kayseri’de trafik kazası: 4 yaralı

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Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde meydana gelen olayda 06 BTP 264 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan D.M., K.Y., H.Y. ve H.D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bünyan Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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