(Görüntülü) Kayseri'de mesire alanına bariyerli önlem

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların park ve mesire alanına girişini engellemek için beton bariyer ile önlem alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında park, mesire ve piknik alanlarının yasaklanmasının ardından kentte önlem aldı. Bu kapsamda, Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi'ndeki Beştepe Mehmet Çalık mesire alanı girişine beton bariyerler konuldu. Önlem sonrası, kentin en yoğun mesire alanlarından olan alan sessizliğe büründü. Otopark ve kamelyaların boş kaldığı mesire alanında, yalnızca kuş sesleri duyuldu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri

2020-04-01 16:45:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.