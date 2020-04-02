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Öğretmenler 3D yazıcı ile doktorlara yüz siperliği yaptı

İHA

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir okulda görev yapan öğretmenler, 3D yazıcı ile doktorlara yüz siperliği yaptılar.

Öğretmenler 3D yazıcı ile doktorlara yüz siperliği yaptı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir okulda görev yapan öğretmenler, 3D yazıcı ile doktorlara yüz siperliği yaptılar.
Yahyalı Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve idaresi, 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak hastane personelleri için yüz siperliği yapımına başladı. Yapımı tamamlanan 100 adet yüz siperliği Yahyalı Devlet Hastanesi personellerine dağıtılmak üzere, öğretmenler tarafından hastane yönetimine teslim edildi.
Hastane personeline dağıtılan yüz siperlikleri ile ilgili açıklama yapan Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yasemin Doğan, “İlçemizde eğitim veren Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi ve öğretmenleri tarafından korona virüsten korunmak için 3D yazıcı ile yüz siperliği yapılmaya başlanmış olup, yaklaşık 100 adet yüz siperliği hastanemiz çalışanlarına dağıtılmak üzere idaremize teslimine başlanmıştır. Biz sağlık personellerini düşünerek böyle bir fikir üretiminde emeği geçen başta Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Kafalı Bey'e, şube müdürlerimize, okul müdürümüz sayın Mehmet Erdoğan Bey'e, yenilenebilir enerji teknolojileri öğretmeni sayın Yasin Canıpek Bey'e ve bu süreçte malzeme desteğinde bulunan Yahyalı Ticaret Odası Başkanımıza hastane idaresi olarak teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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