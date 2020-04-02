SP Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, "Salgın sonrasında ikinci bir sıkıntı ile karşılaşmamalıyız"

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, korona virüs salgını sonrasında ikinci bir sıkıntının yaşanmaması için Kayseri Sanayi Odası yönetiminin önlem alması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Corona salgını ile mücadelemiz devam ediyor. Süreç Üç aşağı beş yukarı belli bir mecrada devam ediyor. Bu salgın bir kaç ay sonra muhtemelen Mayıs Haziran gibi en geç ortadan kalkmış ve hayat normale dönmüş olacağını tahmin ediyorum" dedi.

"Bu arada hem ülkemizi hemde şehrimizi Korona salgını sonrasına hazırlamak durumundayız. Salgın sonrası bizleri neler bekliyor? İlgili kurumlar bugünden itibaren bunlar üzerinde çalışmalı ve gerekli tedbirleri almaya başlaması şarttır" diyerek şunları söyledi:

"Gelişen dünya ticareti takip edilerek Organize sanayimizdeki sanayicilerimizi neler bekliyor? Bu noktada özelde Kayseri Sanayi Odası başkanımız yönetim kurulunu toplayarak bu durumu masaya yatırmalı ve ciddi ciddi bunun üzerinde çalışmalıdır. Sanayicisinin zor günler yaşadığı Kayserimizde salgın sonrası ikinci bir sıkıntı ile karşılaşmamalıyız. Sanayicilerimizin bu durumdan en az zayiatla kurtulması ve süreçte fırsata çevrilebilecek durumlar değerlendirilerek neler yapılabilir bunlar üzerinde gerçekten uzmanları ile beraber çalışılarak salgın sonrası için hazırlıklar yapılmalıdır."

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