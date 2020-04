(Özel) Sıcak yemekler evinden çıkamayan yaşlıların ayağına götürülüyor Develi ilçesinde evinden çıkamayan 150 kişinin yemeklerini belediye götürüyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan sıcak yemekler, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 150 kişinin ayağına götürülüyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüs, belediyeleri harekete geçirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların da mağdur olmaması için belediyeler harekete geçti. Develi Belediyesi de, yaşlıların mağdur olmaması için evlerinden çıkamayan 150 vatandaşın her gün sıcak yemeklerini hazırlıyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, hazırlanan sıcak yemekleri hem yaşlılara götürüyor hem de onların ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor.

Başkan Cabbar, "Bu virüs ülkemizde görüldükten sonra bizde Develi Belediyesi olarak her türlü önlemlerimizi alarak vatandaşımızın sağlığı için ne gerekiyorsa bunun için mücadeleye giriştik. En çok dua aldığımız ve en çok hoşumuza giden hizmetlerimizin başında evinde yemek güçlüğü çeken, dışarıya çekmekte zorluk çeken hemşerilerimize günlük sıcak yemek hizmetimiz oldu. Şuanda da devam ediyor. İlçemizde 150’ye yakın evinde çıkamayan hemşerilerimize günlük 2 öğün yetecek kadar yemek sıcak getirerek hayır dualarını almak için gayret ediyoruz. İnşallah bu hizmetimiz bu virüs illetini ülkemizden atana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Her gün sıcak yemeğini alan vatandaşlar ise, verilen hizmetten çok memnun olduklarını söyleyerek, belediyeye teşekkür etti.

