Suriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Suriyeli 10 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melekhatun Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin fertleri, sabah kalktıklarında rahatsızladı. Aile üyeleri, sağık ekiplerini arayarak yardım istedi. Gelen görevliler, 10 kişilik aileyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tetkiklerde sobadan sızan karbonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 10 kişi, tedaviye alındı.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-04-02 13:17:36
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