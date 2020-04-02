Kayseri Emniyeti'nden 'Sosyal mesafe' hassasiyeti

Kayseri'de PTT önünde kuyruk oluşturarak sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan PTT önünde işlem yapmak için toplanan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarıldı ve mesafe kuralına göre yeniden sıralandırıldı. Ekipler ayrıca, vatandaşları bilgilendirmek için de sık sık uyarılarda bulundu. PTT önünde kalabalık önlenmesi için de şerit çekildi.

Öte yandan, zabıta ekipleri de megafondan vatandaşların dikkat etmesi konular hakkında bilgilendirme yaptı.

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