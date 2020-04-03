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Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor Kayseri Adliyesi’nde ve cezaevlerinde ’Korona virüs’ tedbirleri artırıldı Cezaevine ilk kez giren hükümlüler önce karantina koğuşuna alınıyor

İHA

Kayseri'de, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere günde 17 bin adet maske üretiliyor. Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında ise ceza infaz kurumlarında giriş yapan herkese maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, girişte dezenfektan işlemi ve ateş ölçümü yapılıyor.

Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor Kayseri Adliyesi’nde ve cezaevlerinde ’Korona virüs’ tedbirleri artırıldı Cezaevine ilk kez giren hükümlüler önce karantina koğuşuna alınıyor

Kayseri’de, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere günde 17 bin adet maske üretiliyor. Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında ise ceza infaz kurumlarında giriş yapan herkese maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, girişte dezenfektan işlemi ve ateş ölçümü yapılıyor.
Korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde de, ceza infaz kurumları ile Kayseri Adalet Sarayı’nda da bir dizi önlemler alındı. Hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda günde 17 bin maske üretilirken, Korona virüs tedbirleri kapsamında ise ceza infaz kurumlarında giriş yapan herkese maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, girişte dezenfektan işlemi ve ateş ölçümü yapılıyor.
Alınan tedbirlere ilişkin yazılı bir açıklama yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Korona virüs salgınının Kayseri Adliyesinde ve ceza infaz kurumlarına sıçramasını engellemek ve dolayısıyla olumsuz sonuçlar doğurmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ile Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu ile valilikler bünyesinde oluşturulan İl Pandemi Kurulu’nun kararları doğrultusunda bir takım tedbirler alındığını kaydetti.
Akın, "Kayseri Adliyesi’nde tüm birimler, oda ve arşivlerde dezenfektan işlemleri yapılmıştır. Personelimizin tamamı Korona virüs ile ile ilgili olarak bilgilendirilmiş olup, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan bilgilendirici broşürler tüm birimlere dağıtılıp, bina içerisinde herkesin görebileceği yerlere asılmıştır. Adliyemizin yemekhane girişleri ve bina içerisinde belirlenen yerlerde dezenfektan noktaları kurulmuş, 2 adet temassız ateş ölçer alınarak adliyemize giriş yapan vatandaş ve personelin ateş ölçümü de sağlanarak ateşi yüksek çıkan şahısların alınmaması hususunda İl Sağlık Müdürlüğü ile koordine sağlanarak tedbirler alınmıştır. Ağız maskesi ve eldiven temin edilerek personele dağıtılması sağlanmış, vatandaşların müraacatı sırasında sosyal mesafenin kullanılarak başvuruların alınması uygulamasına geçilmiştir. Adli işleri sekteye uğratmadan yeteri sayıda nöbetçi hakim ve Cumhuriyet savcımız ile esnek çalışma sistemine geçilmiş, bu sayede adliye giriş çıkışları yüzde 90 oranında azalmıştır. Engelli, hamile, kronik hasta, eşi herhangi bir sağlık kuruluşunda çalışıyor pozisyondaki personellerimiz idari izne ayrılmıştır" dedi.
Ceze infaz kurumlarında alınan tedbirler ile ilgili de bilgiler veren Akın, "Ceza infaz kurumlarına ilk kez getirilen tutuklu hükümlüler ile alınan tedbirler önce ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu hükümlülerin temasının engellenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun vurguladığı 14 gün kuralının uygulanması amacıyla tüm kurumlarımızda karantina koğuşları oluşturulmuş, bakanlık genelgesi gereği açık ve kapalı cezaevlerindeki tüm özel izinler iptal edilmiş, bunu yerine yükümlülerin bir defa olan telefon görüşmeleri haftada 2 kez olacak şekilde düzenlenmiştir. Vardiya hizmeti yürüten kurumlarımızın personelinin bir kısmı kurumlarda, geceli gündüzlü nöbetini ifa ederken, bir kısmına ise Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından temin edilen il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı 4 adet bayan ve erkek öğrenci yurtlarında ve kamu kurumlarına ait misafirhanelerde karantina koşulları altında dış dünya ile her türlü teması engelleyecek şekilde barınma imkanı sağlanmış, bu personelin kuruma getirilip götürülmesi kurum araçları ile yapılmaya başlanmış olup iaşeleri kurumlar tarafından karşılanmaya başlanmıştır" şeklinde konuştu.

Günde 17 bin maske üretiliyor
Akın, "Salgının ülkemizde görülmesi üzerine derhal Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere günlük ortalama 17 bin adet üretilecek kapasitede atölye oluşturulmuş, ayrıca yeni makine siparişleri verilerek önümüzdeki günlerde maske ve üretiminin yaklaşık 50 bin seviyesine çıkarılması hedeflenmiştir. Kurum dışından hükümlü tutuklulara gönderilen mektup, kargo, gazete, kişisel giyim ve diğer eşyaların tamamı 24 saat boyunca havalandırılarak bekletilmekte ve sonrasında ilgili hükümlü tutukluya teslim edilmektedir diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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