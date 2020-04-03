Bacada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Kayseri’de bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesinde bulunan bir apartmanın bacasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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