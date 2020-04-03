(Görüntülü) Otomobilin çarptığı köpek tedaviye alındı

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KAYSERİ'de, otomobil çarpması sonucu yaralanan köpek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Pınarbaşı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, çevredekilerin ihbarıyla gelen belediyeye görevlileri tarafından ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk muayenede, köpeğin sağ arka ayağında kırık tespit edildi. Köpek, tedaviye alındı. ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, melez ırkı olan köpeğin sağ arka bacağında kırık saptadıklarını söyleyerek "Leğen kemiğinde de ayrılma olduğunu tespit ettik. Operasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Şu anda geçici olarak bir bandajlama ile köpeğin genel durumunun stabil hale gelmesini sağlayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri

2020-04-03 12:51:53



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