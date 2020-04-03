Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede

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Olcay DÜZGÜNSamed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' suçlarına karışan ve şiddet içeren eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen organize suç örgütüne yönelik dün operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda, örgütün yöneticisi ve üyeleri olduğu belirlenen H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ile H.Y. adreslerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN

2020-04-03 13:52:53



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