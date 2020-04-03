Başkan Tok, Alparslan Türkeş’i ölümünün 23. yılında unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Tok, Alparslan Türkeş’i ölümünün 23. yılında unutmadı

İHA

Başkan Tok, Alparslan Türkeş’i ölümünün 23. yılında unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, merhum Alparslan Türkeş’in ölümünün 23. Yılı münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı. Başkan Tok, “Bugün Türk Milliyetçiliğinin öncüsü, dava, fikir, mücadele ve devlet adamı, Türk dünyasının kara sevdalısı, Türk aleminin başbuğu, büyük insan, ülkücü hareketin kurucusu başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Cenabı Hakk'ın rahmetine kavuşmasının 23. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
Alparslan Türkeş'in ömrünü Türklüğün ebedi bekasına armağan ettiğini belirten MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok: "Tarihin haklı çıkardığı bir dava adamı ve bir lider olarak, Türk Milleti'nin gönlünde taht kurmuştur. Onun ebedi istirahatgahı da ülkücü hareketinin iman dolu kalbi olmuştur. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in şahsında bıraktığı, miras ve emanet inandığı dava yolunda göstermiş olduğu hedefler, ülkücü hareketin yolunu ilelebet aydınlatacaktır. Başbuğ Türkeş ciddi, vakurlu, heybetli, kararlı, sabırlı, hoşgörülü ve cesur bir liderdi. Doğru insanları doğru hedeflere yönlendirirdi. Alparslan Türkeş, gençliğe kin ve intikam duyguları değil, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti aşılardı. Başbuğ iyi bir askerdi, sonra vazgeçilmez bir politikacı oldu. Yüz binleri arkasından sürükleyen, heyecanlandıran liderliği, ona başbuğ unvanını kazandırdı” dedi.
Tok, “Türkeş'in bütün ömrü Türk Milleti’nin hizmetinde geçti ve ülkemiz aleyhine olan bütün hareketlerin karşısına bükülmez bir irade ile çıktı. İnançlı bir Müslüman'dı, ama bazıları gibi Müslümanlık tüccarı değildi. Din sömürüsü yoluyla oy avcılığına hiçbir zaman soyunmamıştı. Her zaman demokrasiden yana olmuştur. Ülkesini seven bir Türk Milliyetçisiydi ama ırkçı değildi, iyi bir vatanseverdi. Tarih boyunca insanlara acı çektiren siyasi akımın ırkçılık olduğunu söyleyerek, ırkçılığı kesinlikle reddeden bir liderdi. 'Bir Türk ne kadar değerliyse, diğer etnik gruplardan olan vatandaşlarımızda o kadar değerlidir' derdi. Başbuğ Alparslan Türkeş, bir düşünce adamı olmakla beraber aynı zamanda düşündüğünü tatbik edendi. O ilmi ile amel edendi. Dahi bir askerdi. Bizlere emanet ettiği bu kutlu davayı bırakan Bilge lider Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ve onun şahsında tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silahlı suç örgütü operasyonunda ...
Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine un yardımı
YEREL HABERLER Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç ...
Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede
YEREL HABERLER Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 ...
Yardım ödemeleri vatandaşların adreslerinde yapılıyor
YEREL HABERLER Yardım ödemeleri vatandaşların adreslerinde yapılıyor
Büyükşehir her canlının yanında
YEREL HABERLER Büyükşehir her canlının yanında
Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına ...
(Görüntülü) Otomobilin çarptığı köpek tedaviye alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilin çarptığı köpek tedaviye alındı
(Görüntülü) Otomobilin çarptığı köpek tedaviye alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilin çarptığı köpek tedaviye alındı
Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin: “Bu zorlu süreçte istihdamımızı koruyacağız”
YEREL HABERLER Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin: ...
Otomobilin çarptığı köpek tedaviye alındı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı köpek tedaviye alındı
Eğitimde olduğu gibi yardımlaşmada da örnek oldular ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına öğretmen ve öğrencilerden büyük destek Toplanan paralarla alınan 9 tır dolusu un ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Eğitimde olduğu gibi yardımlaşmada da örnek ...
Kayseri'deki cezaevinde günde 17 bin maske üretiliyor
YEREL HABERLER Kayseri'deki cezaevinde günde 17 bin maske üretiliyor
Bülent Uygun’dan minik hayranına büyük sürpriz Uygun: "Evde top oynarken kırmızı kart yerine geçen anne terliğini görmeyin"
YEREL HABERLER Bülent Uygun’dan minik hayranına büyük sürpriz Uygun: ...
Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanları ile tele konferans sistemiyle yaptığı toplantıya katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye ...
Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı
YEREL HABERLER Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı
Bünyan Belediyesi vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi vatandaşların araçlarını ücretsiz ...
Korona haberleri ile değil Anadolu Masalları ile uyudular İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir ilki gerçekleştirerek YouTube üzerinden Masal Saati yayını yapmaya başladı Dün gece ilki yayınlanan Anadolu Masalları'nı 9 bin kişi izledi
YEREL HABERLER Korona haberleri ile değil Anadolu Masalları ile ...
Bacada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Bacada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske üretiliyor Kayseri Adliyesi’nde ve cezaevlerinde ’Korona virüs’ tedbirleri artırıldı Cezaevine ilk kez giren hükümlüler önce karantina koğuşuna alınıyor
YEREL HABERLER Kayseri Kapalı Cezaevinde günde 17 bin adet maske ...
Yardım paraları ikametlere götürülecek
YEREL HABERLER Yardım paraları ikametlere götürülecek
Kadavradan çıkartılan böbrek 20 yıldır diyalize giren hastaya şifa oldu
YEREL HABERLER Kadavradan çıkartılan böbrek 20 yıldır diyalize giren ...
Yaşamak Güzel, Yaşatmak Da
YEREL HABERLER Yaşamak Güzel, Yaşatmak Da
PTT'den 'Sosyal Mesafe' uyarısı
YEREL HABERLER PTT'den 'Sosyal Mesafe' uyarısı
Kayseri Emniyeti'nden 'Sosyal mesafe' hassasiyeti
YEREL HABERLER Kayseri Emniyeti'nden 'Sosyal mesafe' hassasiyeti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X