Gençlik Merkezi’nde ‘Korumalı maske’ mesaisi

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezi’nde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi yapılıyor.

Türkiye’de de görülen Korona virüsle mücadeleye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezleri de destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Korumalı Maske Üretimi Projesi kapsamında Kayseri Gençlik Merkezleri de çalışmalarına başladı. Merkezlerde üretilen korumalı maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderiliyor.

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