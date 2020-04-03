Yahyalıspor 4 galibiyet aldı

Yahyalıspor, BAL Liginde oynadığı 22 maçta sadece 4 galibiyet aldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor, Korona Virüsü (Covid19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından bekleyişe geçti. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’de 22 maça çıkan ve sadece 4 galibiyet alan YeşilBeyazlılar grubun en az galibiyet alan takımları arasında yer alıyor. Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında ise galibiyet alamadı. Ligde geride kalan 22 hafta sonunda 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Yahyalıspor, 30 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.

Topladığı 21 puanla 11.sırada yer alan Yahyalıspor, kalan son 4 haftada alacağı sonuçlar ile ligi en iyi noktada tamamlamak istiyor.

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