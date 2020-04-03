Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Kemer Mahallesinde seyir halinde olan 38 JZ 751 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda trafik kazası meydana geldi. Kazada araç içerisinde bulunan M.C. ve M.C. isimli şahıslar yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarız Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.