Başkan Büyükkılıç: “Bu günlerde en önemli proje, ‘Evde Kal Projesi’ ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde koordinasyon toplantıları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katıldığı toplantıda korona virüsle ilgili çalışmaları değerlendirdi ve bu dönemde en önemli projenin ‘Evde Kal Projesi’ olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta boyunca ilçe belediye başkanları ve siyasi parti il başkanları ile toplantılar yaptı, Cumhurbaşkanının video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve bürokratları ile yine video konferansla bir toplantı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan değerlendirme ve koordinasyon toplantılarına Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katıldığı toplantıyla devam edildi. Toplantıya Başkan Büyükkılıç ve Yıldız’ın yanı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek katıldı.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, koronavirüs salgınının önlenmesi için Kayseri’nin merkezinde yapılan çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Ankara’dan yapılması gereken çalışmaları takip etmek üzere toplandık. Kayseri bazında değerlendirmelerimizi yaparak, gerekli konuları Ankara’ya taşıyacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bu süreci dayanışma içinde en az sıkıntıyla atlatma konusunda hareket ettiklerini söyledi. Kayseri’deki çalışmaları değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “Yerelde yapılanların yanında Ankara bazında yapılacaklarla ilgili Sayın Bakanımızın sesimiz olması yönünde taleplerimiz oluyor. Herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla yapıyor. Valimiz başkanlığında İl İdare Kurulu, İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Pandemi Kurulu olarak aldığımız kararları yerine getiriyoruz. Hemşehrilerimize bu süreçte gösterdikleri duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ‘Bu benim görevim değil’ mantığında hiçbir zaman olmadık ve bu süreçte de gerekli dayanışma ile çalışmaları sürdürüyoruz. Bu süreçte hayat bir miktar sıkıntılı gözüküyor olsa da kurallara en güzel şekilde uyarak süreci geçireceğiz. Şu anda en önemli proje Evde Kalma projesi. Şu dönemde bazı şeylerden fedakarlık yapacağız, Sevdiklerimizin sıkıntıya düşmemesini istiyorsak evde kalacağız. Bu vesileyle Sağlık Bakanımız başta olmak üzere her kademedeki sağlık çalışanlarımıza fedakarlıkları nedeniyle minnet duyuyor alkışlıyorum” diye konuştu.

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