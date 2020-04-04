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Kayseri Valiliğinden korona virüs tedbirleri kapsamında açıklama yapıldı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri ile ilgili yaptığı basın açıklamasından sonra, Kayseri Valiliğinden de tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı.

Kayseri Valiliğinden korona virüs tedbirleri kapsamında açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs tedbirleri ile ilgili yaptığı basın açıklamasından sonra, Kayseri Valiliğinden de tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Korona virüs (Covid19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayati derecede öneme haiz olan sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması, aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artması vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebebiyet verebilecek olması nedeniyle, korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Gelinen noktada Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması planlanması/uygulanması gereği hasıl olmuştur. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince İlimiz genelinde aşağıdaki tedbirler alınmıştır. İlimize yapılacak tüm giriş çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur. İlimizde yaşayan bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esas olacaktır. İlimize belirtilen durumlarda giriş çıkışlara izin verilecektir. Temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları malın cinsi, teslimat yeri alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile giriş çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla ilimize giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar ilimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde ilimize giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. Yurt içinde ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilimizde zorunlu dinlenme molaları ve süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve veya sevk irsaliyesi ile ilimize giriş/çıkış yapabileceklerdir. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı illerde bulunması durumunda ilimiz ile diğer iller arasındaki giriş çıkışları bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş çıkış yapabileceklerdir. Bunlar dışında yer almakla birlikte, İl Valisi başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları” nın önerileri doğrultusunda ilimizin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıkları tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş çıkış yapabilecektir. İlimiz genelinde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır. İlimizde görev yapan ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan tüm kamu çalışanları 15 gün boyunca idari izinli sayılacaktır. Belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümlerine göre idari para cezası uygulanacaktır. Bu Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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