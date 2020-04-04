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Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda ek kararlar alındı

İHA

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar Başkanlığında toplandı.

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda ek kararlar alındı

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar Başkanlığında toplandı.
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Kayseri’de uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. Maddesi gereği alınan ek kararlar şu şekilde belirtildi:
“İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır. Toplu taşıma araçlarının kullanımında da maske takılması zorunludur. İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir. İlimiz genelinde bulunan tüm eczaneler hafta içi ve Cumartesi günü 10.00 18.00 saatleri arasında açık olacaktır. Alınan bu karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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