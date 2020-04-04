Kayseri Gençlerbirliği 3 maçı oynamadan kazandı

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Kayseri Gençlerbirliği, bu sezon ligde geride 17 haftada 3 maçı oynamadan kazandı.

Bu sezon Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı oynadığı 14 maçta 31 puan toplamayı başardı. KırmızıSiyahlılar ligin 2.haftasındaki 1955 Batman Belediyespor, 11.haftadaki Aksaray Hasan Dağıspor ve ligin 14.haftasında Osmaniyespor maçlarını oynamadan hükmen kazandı. Bu maçlardan 9 puan toplayan Kayseri Gençlerbirliği 2.Ligdeki ilk sezonunda oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.

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