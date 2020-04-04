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Mehmet Cabbar: “Hemşerilerimizin duasını alacağımız projelerimiz devam edecek” Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: “Bugüne kadar topladığımız dönüşebilir atıklardan 15 bine yakın ağacın kurtulmasına vesile olduk”

İHA

Mehmet Cabbar: “Hemşerilerimizin duasını alacağımız projelerimiz devam edecek” Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: “Bugüne kadar topladığımız dönüşebilir atıklardan 15 bine yakın ağacın kurtulmasına vesile olduk”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Hemşerilerimizin duasını alacağımız projelerimiz devam edecek" dedi.
31 Mart 2019’da 2’inci kez başkan olarak seçilen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2’inci döneminin 1 yılını İHA’ya değerlendirdi. Develililerin duasını alacak projelerin devam edeceğini kaydeden Cabbar, “2’inci yılımızın 1’inci dönemi doldu. 2’inci dönemimiz olduğu için normal plan ve programlarımıza, Develi’mizin ihtiyaçları ne ise o doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Develi’de 1 yıl içerisinde en büyük yaptığımız iş, güneş enerji santralidir. Geçen sene büyük uğraşlar vererek başladığımız güneş enerji santralimize şuanda hem üretim noktasında hem de belediyemize gelir noktasında çalışmalarımızı tamamladık. Hem belediyemize çok uzun yıllar bir gelir getirecek hem de enerji açığımıza milli hassasiyetler noktasında bir damla da olsa karımızın olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu arada ambalaj atık toplama fabrikası da faaliyetine devam ediyor. Bugüne kadar topladığımız dönüşebilir atıklardan 15 bine yakın ağacın kurtulmasına vesile olmuşuz. Buda bizim gelecek nesillere bırakacağımız doğamız adına çok güzel bir iştir. Bunun yanı sıra doğalgaz çalışmalarına, park yapım çalışmalarına, asfalt çalışmalarına devam ettik. Kültür ve sanat noktasında belki ulusal düzeyde dikkat çekecek Aşık Seyrani Kültür Kongresi’ni yaparak yaklaşık 7 ayrı ülkeden 40 üniversiteden 100 akademisyenin Develi’ye gelerek gerek Develi hakkında, gerek Aşık Seyrani hakkında gerekse Türk kültürü adına burada kongreler ve bildiriler yayınlanmasına vesile olduk. Bunu da kitaplaştırıp bir kültür yayını olarak inşallah gelecek nesillere bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Güneş enerji santralini 1 milyon dolara mal olan bir bütçeyle yapmıştık. Develi Belediyesi’nin tarihinde bir alanda en büyük yapmış olduğu bir projeydi. Çanakkale parkımız yine 1 milyon TL’ye yaklaşan bir maliyetle projemizdi. Bunun yanı sıra asfalt, alt yapı çalışmalarımız, yeni yaptığımız parklar derken bizim bütçemiz 50 milyon TL’ye yakındır. Bunun yaklaşık olarak 1015 milyon TL’ye yakını saymış olduğumuz projeler olmak üzere yatırım olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Korona virüs başlamadan önce 2020 yılına da hızlı bir giriş yapmıştık. Vatandaşlarımıza çamlık mevki dediğimiz alanda nefes alabilecekleri mesire alanı yapma projemiz başlamıştı. Virüsten ve kış şartlarından dolayı ara vermiştik. İnşallah bu yıl içerisinde gerek bu mesire alanımız gerekse ilçemizin içinde yapacağımız yeni büyük parklarla Develi’mizin güzel bir görünüme kavuşması için mücadele edeceğiz. Burada bunları yaparken büyükşehir belediyemiz ile de ortak ve birlikte adım atarak bunları yapıyoruz. Büyükşehir belediyemizin de 2020 yılı içerisinde ilçemize yapacağı hizmetleri var. Meydan projesi, terminal yapımı ve yakın zamanda ihaleye çıkacak olan çöp transfer tesisimiz var. İnşallah biran önce bu virüs illetini başımızdan def ederiz. Gerek Develi Belediyesi gerekse büyükşehir belediyesi olarak hizmetlerimize kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ederek, vatandaşlarımıza güzel hizmetler yapmaya ve onlardan dua alacağımız hizmetler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Korona virüsle ilgili ilçede aldıkları tedbirler hakkında bilgiler veren Cabbar, “Sağlık Bakanımızın ilk vakanın hayatını kaybettiği açıklamasından 1 hafta önce korona virüsle alakalı toplantı yapmıştık. Bu virüsün ülkemize de geleceğini düşünerek belediye olarak neler yapabileceğimizi düşünerek dezenfekte maddelerini ve temizlik maddelerini stoklamıştık. Sayın bakanımızın açıklamasının hemen akabinde toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettik. Akabinde de okullarımızda, camilerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarımızı dezenfekte ettik. Halen de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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